 

Посол РФ в США усомнился в готовности Украины к дипломатии

07.04.2022, 6:23, Новости дня
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Украинская кампания по дезинформации вызывает сомнения относительно готовности Киева к дипломатии, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Антонов заявил, что «вызывает большие сомнения искренность заявлений Киева о желании искать пути дипломатического урегулирования кризиса», учитывая, что Киев вбрасывает «бездоказательные обвинения о якобы зверствах и военных преступлениях» российских военных. Антонов полагает, что властями Украины «движет не столько забота о мирном населении, сколько желание закрепить за собой образ «жертвы» и опорочить» Россию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Newsweek.

Кроме того, он прокомментировал «статью The New York Times от 6 апреля с подтверждением подлинности видеоматериала, в котором украинские боевики хладнокровно убивают российских военнопленных». Антонов отметил «равнодушную реакцию американских властей со ссылкой на отсутствие подтверждения достоверности видеоролика». По его словам, «такой подход свидетельствует о предвзятом отношении Вашингтона к конфликту на Украине». По мнению посла, отсутствие широкой огласки в США относительно публикации New York Times о видео с убийством военных РФ вызывает недоумение.

Антонов заявил, что американские санкции против «Сбербанка» и «Альфа-банка», «где большинство россиян хранят свои сбережения», являются прямым ударом по простым гражданам России. Кроме того, попытки США затруднить РФ обслуживание госдолга вызывают недоумение, сказал он. Посол «видит в этих усилиях стремление запятнать репутацию России, которая, несмотря на выстраиваемые Вашингтоном экономические барьеры, продолжает добросовестно и своевременно выполнять свои долговые обязательства».

Он отметил, что новыми санкциями Вашингтон «продолжает наносить ущерб мировой экономике», а также «подрывает возможности зарубежных партнеров по взаимовыгодному сотрудничеству» с Россией и «оставляет иностранный бизнес без необходимых в нынешний период экономической турбулентности доходов».

Напомним, NYT признала, что видеозапись, на которой запечатлена расправа украинских военных над ранеными российскими солдатами, является подлинной. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что не готова подтвердить подлинность видео.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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