 

Ученые: Пчелы – самые важные существа на Земле

07.04.2022, 6:25, Разное
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В последних дебатах Лондонского Королевского географического общества ученые из Института наблюдения за Землей объявили пчел самым ценным видом на Земле.

Реальность такова, что мы не ценим самую важную функцию пчелы в естественной цепи, без которой жизнь на планете была бы невозможна. Пчела – единственное насекомое, которое обеспечивает людей пищей.

Биоразнообразие – это процесс взаимодействия живых существ с планетой, отношения между ними и, конечно же, биологическая реакция окружающей среды на вид. В этом процессе пчела имеет важную функцию, так как все мировое сельское хозяйство зависит от 70% этих насекомых. Если сказать точнее, 70 из каждых 100 продуктов, которые мы используем в пищу, зависят исключительно от пчел. Все очень просто: без опыления растения не могли бы размножаться, а без растений фауна также исчезла бы и, следовательно, люди.

Почему гибнут пчелы?

Одной из гипотез, объясняющих массовое исчезновение пчел, является мобильная телефония. Это подтверждено экспертами из Федерального технологического института Швейцарии, которые доказали, что волны, испускаемые во время разговора, способны дезориентировать пчел и довести их до гибели.

Проведя более 83 экспериментов, биолог Даниэль Фавр продемонстрировал, что при наличии сотовой связи пчелы издают шум в десять раз больший, чем обычно, и именно это поведение они используют для того, чтобы предупредить группу о том, что необходимо срочно покинуть улей, вызывая «проблему коллапса колонии».

Другим фактором, ведущим к гибели пчел, является использование пестицидов при опрыскивании сельскохозяйственных культур. Эти продукты содержат химические вещества, которые действуют как нейротоксины и прикрепляются к насекомым в процессе сбора цветов собирая цветы. Позже их доставляют в ульи, где они загрязняют остальные продукты, которые они обрабатывают совместно, например, воск, прополис и мед. Это является фатальным для остальной части сот, включая пчелиную матку, без которой улей неизменно просто гибнет.



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