Польша захотела подбить страны НАТО на попытку «поставить Россию на колени»

Среди стран НАТО возникли разногласия относительно того, как выстраивать отношения с Россией, сообщают СМИ.

New York Times со ссылкой на западных чиновников рассказала, что Польша и Прибалтика хотят добиться полного разрыва отношений с Россией. Они считают, что необходимо предпринять «усилия, которые поставят Россию на колени». Однако Франция, Германия и Турция считают, что контакты необходимо поддерживать, передает РИА «Новости».

Тем временем президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу CNN назвал диалог с Россией «бессмысленным». По его версии, РФ «неспровоцированно» «напала на Украину в 2014 году», а до этого «напала на Грузию». «Эти атаки были, и раз за разом мы слышали: «Нам необходимо поддерживать диалог с Россией», – сказал он.

Дуда считает, что нужно поставить главе российского государства Владимиру Путину «очень жесткие условия». «Необходимо сказать: «До тех пор, пока вы не согласитесь на эти условия, нам не о чем с вами разговаривать», – сообщил Дуда.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон назвал возмутительными заявления премьера Польши Матеуша Моравецкого, который выступил с критикой переговоров французского лидера с президентом России. Моравецкий также жаловался, что самые суровые санкции в отношении РФ не позволяет ввести Германия и другие «крупнейшие и богатейшие» страны Западной Европы.

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