 

Польша захотела подбить страны НАТО на попытку «поставить Россию на колени»

07.04.2022, 5:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Среди стран НАТО возникли разногласия относительно того, как выстраивать отношения с Россией, сообщают СМИ.

New York Times со ссылкой на западных чиновников рассказала, что Польша и Прибалтика хотят добиться полного разрыва отношений с Россией. Они считают, что необходимо предпринять «усилия, которые поставят Россию на колени». Однако Франция, Германия и Турция считают, что контакты необходимо поддерживать, передает РИА «Новости».

Тем временем президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу CNN назвал диалог с Россией «бессмысленным». По его версии, РФ «неспровоцированно» «напала на Украину в 2014 году», а до этого «напала на Грузию». «Эти атаки были, и раз за разом мы слышали: «Нам необходимо поддерживать диалог с Россией», – сказал он.

Дуда считает, что нужно поставить главе российского государства Владимиру Путину «очень жесткие условия». «Необходимо сказать: «До тех пор, пока вы не согласитесь на эти условия, нам не о чем с вами разговаривать», – сообщил Дуда.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон назвал возмутительными заявления премьера Польши Матеуша Моравецкого, который выступил с критикой переговоров французского лидера с президентом России. Моравецкий также жаловался, что самые суровые санкции в отношении РФ не позволяет ввести Германия и другие «крупнейшие и богатейшие» страны Западной Европы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.09 / Приход талибов к власти в Афганистане «разбил сердце» Столтенбергу

09.08 / Новый смартфон Huawei Enjoy 20 показали на рендерах

26.11 / Шнуров в стихах раскритиковал идею запрета продажи алкоголя 1 и 2 января

05.03 / Совет судей по рекомендации Авакова изменил место съезда. Туда планировали прийти сторонники Стерненко

02.07 / Суд Лондона лишил Мадуро доступа к венесуэльскому золоту на 1 млрд долларов

04.10 / Сутки на Донбассе. Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

16.09 / ООН оценила потери мирового туристического сектора в полтриллиона долларов

21.07 / ВВС США решили выкупить предназначавшиеся для Турции истребители F-35A

06.07 / В мире: Спецслужбы США провели против РФ циничную операцию

09.09 / Представлены прогнозы по явке и результатам выборов в Госдуму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика