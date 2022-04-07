 

Пашинян и Алиев поручили начать подготовку к мирным переговорам

07.04.2022, 5:00, Новости дня
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев поручили МИД своих стран начать подготовку к мирным переговорам, сообщил армянский кабмин.

В среду в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча Пашиняна, Алиева и главы Евросовета Шарля Мишеля, передает ТАСС.

По итогам встречи Пашинян и Алиев договорились «в соответствии с сочинским соглашением» 2021 года «создать двустороннюю комиссию по вопросам делимитации границы», которая также займется вопросами обеспечения безопасности и стабильности по периметру границы. Участники переговоров обсудили ситуацию в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, гуманитарные проблемы и реализацию прежних договоренностей, передает РИА «Новости».

Мишель сообщил о достижении сторонами значительного прогресса. По его словам, для «ЕС очень важна стабильность и процветание Закавказья». Как сообщил Мишель, он «чувствует, что есть воля всех сторон добиться прогресса, взаимодействовать, определять приоритеты и конкретные шаги».

Напомним, в конце марта Нагорный Карабах вновь оказался на грани возобновления боевых действий, в регионе был нарушен статус-кво, который сложился после окончания второй карабахской войны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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