 

Госдеп в письме Конгрессу США поддержал продажу F-16 Турции

07.04.2022, 5:00, Новости дня
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Возможная продажа F-16 Турции отвечает интересам Вашингтона, сообщил Госдеп в письме Конгрессу США.

CNN Turk сообщает, что «согласно полученной последней новости, в письме подчеркивалось, что потенциальная продажа F-16 Турции будет соответствовать интересам национальной безопасности США», передает РИА «Новости».

Госдеп считает, что, несмотря на напряженные отношения США с Турцией, ее оборонные связи с Украиной – «важный сдерживающий фактор против вредоносного влияния в регионе». Администрация США полагает, что Турция уже «заплатила значительную цену» за покупку С-400, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

При этом в письме нет гарантий или сроков возможной продажи истребителей F-16. Отмечается, что власти США считают связи в оборонной сфере с Турцией важными для НАТО и американской нацбезопасности.

Напомним, США решили исключить Турцию из программы поставок F-35 в связи с приобретением Анкарой российских ЗРК С-400. Как сообщала Анкара, после этого Вашингтон предложил ей купить истребители F-16. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, глава американского государства Джо Байден обещал приложить все усилия, чтобы убедить сенат США по продаже F-16.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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