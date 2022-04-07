Чубайса вызвали в московский суд

Хамовнический суд Москвы вызвал Анатолия Чубайса для дачи показаний в качестве потерпевшего, сообщил адвокат одного из фигурантов дела Вячеслав Макаров.

Речь идет о деле о краже имущества Чубайса на 70 млн рублей. Основным фигурантом является его бывший деловой партнер Илья Сучков. Макаров сообщил, что в среду «в третий раз приступили к слушанию дела о мошенничестве и краже», «подзащитные заявили о своей невиновности», передает ТАСС.

«После этого в суд для дачи показаний в качестве потерпевшего на 27 апреля вызван Анатолий Чубайс», – рассказал адвокат, добавив, что, по имеющейся у него информации, «на звонки суда он не отвечает, телефон его недоступен, повестки потерпевший не забирает». Он отметил, что решение о вызове Чубайса в качестве потерпевшего принято впервые с момента рассмотрения дела.

В марте Чубайс покинул пост специального представителя президента РФ по вопросам устойчивого развития, который занимал с декабря 2020 года. Также появилась информация, что он уехал из России.

Уголовное дело открыто в 2017 году по заявлению Чубайса о краже имущества из жилого комплекса в Переделки, куда входят гостевой дом, жилой дом, дом охраны, газопровод, гараж и земельный участок. Сумма ущерба со стадии предварительного следствия снизилась с 3 млрд рублей до 70 млн рублей. Потерпевшей стороной по делу о краже признаны Чубайс и компания «Тилсок». Фигурантов дела обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере и краже в особо крупном размере.

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