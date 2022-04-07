 

США признали невозможность быстрого отказа от российских нефти и газа

07.04.2022, 3:35, Новости дня
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На отказ от закупки российских энергоносителей «потребуется время», сообщил замдиректора национального экономического совета Белого дома Далип Сингх.

Сингх заявил, что американские власти «предприняли действия для запрета импорта российских энергоносителей в США», передает ТАСС со ссылкой на CNN.

По его словам, реализация подобных мер потребует времени, но «в конечном счете» Вашингтон собирается «лишить Россию любых доходов, которые она получает от поставок нефти и газа». Как сообщил Сингх, эти доходы – «главные доходы, которые остались у России», передает РИА «Новости».

«Мы полагаем, что со временем нам удастся лишить Россию статуса ключевого поставщика энергоносителей. Мы работаем с Германией над тем, чтобы закрыть газопровод «Северный поток – 2», мы отрезали РФ доступ к необходимым технологиям в сфере энергетики», – сообщил он.

Напомним, западные экономисты ждут рекордных доходов РФ от продажи энергоресурсов и небывалого профицита сальдо счета текущих операций. Несмотря на жесткие финансовые санкции Запада, РФ заработает в этом году почти 321 млрд долларов от экспорта энергоносителей, посчитали экономисты Bloomberg Economics. Это примерно на 35% больше, чем в 2021 году. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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