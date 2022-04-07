Пентагон не стал отвечать на вопрос о дефиците топлива на Украине

Представитель Пентагона отказался прямо отвечать на вопрос о том, есть ли в настоящее время на Украине нехватка топлива и готовы ли США осуществить необходимые поставки.

На соответствующие вопросы представитель военного ведомства заявил, что США «обсуждали» с украинской стороной «потребности в топливе». По его словам, такие «обсуждения продолжаются». «Я ограничусь этим», – сообщил он. В Пентагоне не сказали, какие меры могут принять США, передает ТАСС.

Напомним, в апреле Россия высокоточным оружием уничтожила топливные хранилища Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Это последний из действующих на территории Украины крупных НПЗ. Даже в случае наличия стратегического запаса топлива украинская армия вскоре не сможет должным образом эксплуатировать тяжелую технику.

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