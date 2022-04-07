Самая незаменимая вещь весны: как создавать стильные образы с базовыми свитерами

Базовый свитер является одним из обязательных предметов в любом весеннем гардеробе. Он всегда в моде и хорошо сочетается с любым низом: юбками, шортами, брюками, джинсами, легинсами. Совсем необязательно носить свитер классическим способом. Можно изменить свой внешний вид этой весной за счет использования интересных комбинаций.

А теперь о том, как сочетать простой свитер весной 2022 года, чтобы быть в тренде и выглядеть стильно и свежо.

Поверх блузки или рубашки

Свитер негабаритного размера, надетый поверх рубашки или блузки, выглядит стильно и практично. Следует выбрать для такого сочетания длинную рубашку или блузку, чтобы края выглядывали из-под свитера.

Что касается комбинирования оттенков, то тут можно выбирать как одинаковые, так и гармонично сочетающиеся друг с другом. Этот вариант особенно хорош для создания делового образа. Также можно выбрать одежду в контрастных цветах, чтобы создать непринужденный уличный стиль.

С мини-юбкой

Свитер можно сочетать с короткой юбкой. В этом случае получится красивый и утонченный образ.

Мини-юбка добавит немного игривости и оригинальности внешнему виду. Завершить весенний образ можно высокими сапогами или ботильонами на высоких каблуках.

С юбкой миди

Базовый свитер и юбка длиной миди – это очень хорошее сочетание для весеннего наряда. Юбка такой длины идеально подходит для романтичной и нежной девушки.

Она помогает создать привлекательный и легкий образ. Лучше всего сочетать такую юбку со свитером оверсайз или облегающей моделью и дополнить сапогами на каблуках. Особенно эффектный лук получается с плиссированной юбкой.

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С костюмными брюками

Этот наряд непременно порадует деловых женщин, которые ценят элегантность и строгий стиль. Лучше выбирать для образа модели свитеров в нежных пастельных или темных оттенках. А вот ярких и разноцветных вариантов необходимо избегать.

С джинсами

Свитер всегда можно комбинировать с любыми джинсами. Например, негабаритные модели хорошо будут смотреться с обтягивающими брюками. Что касается слишком широких брюк, то их лучше носить со свободной, но не слишком объемной одеждой. Передний край свитера можно заправить в джинсы.

С платьем

Отличная идея – надеть свитер большого размера поверх легкого платья. Эта комбинация выглядит смело и одновременно придает женственности. Следует обратить внимание на платья с цветочными принтами, но можно смело выбирать и другие модели. Их длина может быть как выше колен, так и макси.