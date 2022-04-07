Задвигать себя в уголок – последнее дело: самые большие ошибки в любви, которые совершают женские знаки зодиака

Все женщины совершают ошибки при построении романтических отношений. Бывает так, что дама наступает на одни и те же грабли с разными партнерами и не может никак выстроить гармоничные отношения. Как оказалось, то, какие ошибки совершают люди, зависит не только от их характера, но и от знака зодиака.

Овен

Когда овны влюблены, они будто теряют зрение. Они полностью погружаются в отношения и не могут объективно оценивать происходящее. Представителям этого зодиакального созвездия наплевать на советы друзей. Они прислушиваются исключительно к своим чувствам.

Из-за того, что овны ослеплены своими чувствами и партнером, они часто не замечают недостатков своей второй половины. И после того, как они снимут розовые очки, они могут понять, что их партнер вовсе не тот человек, за кого себя выдавал.

Телец

Тельцы не привыкли слушать советы других людей. Они не переносят, если что-то получается не так, как они изначально запланировали. Такое поведение нередко приводит к совершению ошибок в отношениях с партнером.

Представители этого зодиакального созвездия привыкли все контролировать. А как известно, далеко не все любят находиться под пристальным контролем. Но Тельцы не готовы меняться ради второй половины. И такое женское упрямство нередко приводит к разрыву союза, который изначально казался очень благополучным и крепким.

Близнецы

Близнецы очень непредсказуемые личности. Отношения с представителями этого знака зодиака не могут быть скучными и однообразными. Ведь Близнецы, по натуре очень страстные и причудливые.

И как только они начинают чувствовать скуку или понимают, что веселые и беспечные отношения начинают перерастать во что-то большее, Близнецы задумываются о расставании. А все потому, что они быстро теряют интерес.

Близнецы жаждут серьезных отношений, но при этом опасаются разочарований.

Рак

Раки очень эмоциональные и заботливые натуры, но при этом их поведение и поступки во многом зависят от настроения. Они могут стать сварливыми без какой-либо особой причины. Такие перепады настроения сами по себе являются стрессом для любых отношений.

И тот факт, что Раки очень часто проявляют чрезмерную заботу, только усугубляет ситуацию. Такое поведение Раков убивает романтику в отношениях. Партнеру может казаться, что они живут со своей мамой/папой, которая хочет ему все рассказать и научить жить.

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Лев

Львы убеждены, что все в жизни крутится вокруг них. Они считают, что партнер должен уделять им пристальное внимание, увлеченно выслушивать их рассказы и всячески заботится об их благополучии. Но при этом они не всегда готовы отплатить тем же. Такое поведение Львов нередко отпугивает людей и приводит к разрыву отношений, которые начинались весьма благополучно.

Дева

Девы очень самокритичны. Они постоянно работают над собой. Девы постоянно ищут недостатки в себе и склонны не замечать собственные достоинства. Такой подход они проявляют и в личных отношениях. Они постоянно ищут недостатки и нюансы, над которыми нужно поработать. Они не оставляют в покое ни себя, ни своего партнера. Далеко не каждый может выдержать постоянную борьбу.

Весы

Весы очень любят веселье. Они обожают находиться в центре внимания. Но при этом они стремятся найти партнера, с которым могли бы остепениться и создать семью. Одна из ошибок, которую часто совершают представители этого знака зодиака, заключается в том, что они склонны до последнего биться даже за того партнера, который не раз обижал их и предавал их чувства. Даже если они понимают, что не могут быть счастливы со второй половиной, что имеют совершенно другие убеждения и жизненные ценности, Весы будут продолжать бороться за неудачные отношения. Это всегда приводит к разочарованию.

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Другая ошибка заключается в том, что они настолько избегают конфликтов и настолько не хотят спорить с другими, что предпочитают соглашаться со всем, только ради того, чтобы не вступать в конфронтацию и не тратить свои духовные ресурсы на выяснение отношений.

Скорпион

Скорпионы привыкли отдаваться любому делу на все сто процентов. И это касается всех сфер жизни, в том числе и отношений с любимым человеком. Однако у страсти есть не только преимущества!

Скорпионы очень ревнивы! Иногда даже слишком. Очень часто они видят в мелочах больше, чем следовало бы. Они не могут полностью довериться партнеру. Скорпионы постоянно подозревают свою вторую половину и ищут в каждом поступке подвох. Подобный натиск может выдержать далеко не каждый человек. Поэтому нередко отношения Скорпионов заканчиваются неудачей.

Стрелец

Стрельцы любят приключения, спонтанные события. Но в тот момент, когда отношения начинают перерастать во что-то серьезное, у них внутри включается сигнал тревоги. У них есть большая потребность в свободе. Стрельцам очень трудно брать на себя обязательства. Они могут вступить в серьезные отношения только тогда, когда встретят по-настоящему особенного человека. Однако в большинстве случаев даже этого недостаточно. Они невероятно боятся потерять свою свободу.

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Козерог

Козероги любят и ценят безопасность. Представители этого знака зодиака никогда не принимают необдуманных решений. И в отношениях с любимым человеком им также важна безопасность и стабильность. Поэтому очень часто отношения с Козерогами становятся пресными, однообразными и предсказуемыми.

Они быстро забывают о романтике и довольно скоро перестают работать над отношениями, погружаясь в пучину однообразия. Такая перспектива нравится не всем. Поэтому очень часто отношения Козерогов заканчиваются неудачей.

Водолей

Водолеи очень эмоциональные личности. Они полны эмоций. Зачастую Водолеи связывают свою жизнь с более спокойными партнерами. Разность темпераментов приводит к тому, что представители этого знака зодиака начинают чувствовать себя забытыми и разочарованными. Им трудно признать, что они не на одной волне со второй половиной.

Рыбы

Рыбы любят романтику, любовь и все, что с этим связано! Они очень мечтательны. Они придумывают идеальную картинку своих отношений, но при этом редко делают реальные шаги для достижения цели. Очень часто их мечты так и остаются мечтами и плодом воображения.

Кроме того, представители этого знака зодиака стараются избегать конфликтов, потому что боятся испортить отношения с партнером. Это приводит к тому, что между вторыми половинами появляется недосказанность. Рыбы откладывают решение проблем на “потом”. В итоге, проблемы накапливаются как снежный ком и впоследствии просто разрушают отношения.