Мнение: Я в Шоко!

Итак, сегодня я в Шоколаднице с книжками! Возле м.Китайгород, на углу улиц Маросейка и Лубянский проезд (напротив Политехнического музея). Время – с 18 до примерно 20 ч (обычно получается чуть позже). Велкам! Буду там сидеть в первом зале с книжками и с чайничком чая. Если же захотите заказать ее себе по почте – тоже нет никаких проблем, пишите мне на [email protected] или звоните по телефону +7915-823-1325.