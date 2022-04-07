Мнение: Новый пакет

Сегодня очередной день очередных санкций. Как корпоративных, так и персональных. Сегодня удар пришелся на крупнейшие банки Сбер и Альфа. Под санкции попала высшая знать — Медведев, Мишустин, оба столичных градоначальника. Из новаций — теперь нет ограничений на родственников. Под раздачу попала семья Лаврова и взрослые дети Путина («эти женщины»).

Новация серьезная. Фактически остается последнее ограничение — сам Путин. Однако ситуация может стать совершенно критической, если на Западе все-таки «докрутят» историю с Бучей. Тогда будут выданы ордера на арест, что автоматически сделает высшую касту невыездной никуда. Разве что в Абхазию или Южную Осетию.

Кстати, всё это очень не гипотетически. Буквально вот США призывали Индонезию не приглашать Путина на саммит «двадцатки», Индонезия проигнорировала. Но проигнорируют ли следующие организаторы, если будет выписан орден на арест Путина? Да и смысл куда-либо лететь под любые гарантии — сам факт того, что на выезд будут требоваться гарантии безопасности, делает любую поездку невозможной.

Строго говоря, Запад, загоняя российских нуворишей в угол, способствует тому, что они будут сплачиваться. Однако проблема в том, что высшая каста России никогда не была единой, внутри нее крайне жесткие противоречия. Основой существования этой касты был динамичный баланс, где функционал президента как раз и заключался в поддержании этой конструкции в равновесии. Но вот как управлять сгрудившейся толпой озлобленных и напуганных — такого опыта в современной России нет. Да и будет ли оно, это единство?

В складывающихся условиях растут риски. Загнанная в угол крыса бросается на опасность, вопрос весь в том, что крыса сочтет опасностью? «Запад» абстрактен, далек и слишком большой, чтобы броситься на него. Зато есть тот, по чьей вине всё вот это происходит.

Если раньше целью санкций было ненавязчиво мотивировать высшую российскую знать как-то полюбовно решить щекотливую проблему, то теперь ее буквально без остановки гонят по коридору в направлении чего-то крайне неприятного. И времени остается все меньше. Мотивы меняются. Хотите сохранить хоть что-то? Хотите выжить? Ну так спешите, счетчик мотает в обратную сторону. И мотает быстро.

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