Псаки подтвердила нежелание США отправлять войска на Украину

У США нет намерений посылать войска на Украину и «начинать войну с Россией», сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Вопрос об участии военных США в конфликте вновь возник после того, как глава американского государства Джо Байден после встречи с представителями национальных профсоюзов заявил, что «если ему предстоит отправиться на войну, то он отправится на нее вместе с ними», передает РИА «Новости».

Псаки также прокомментировала слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Будапешт готов платить за газ в рублях, если РФ этого захочет. Псаки сказала, что подобные решения «страны принимают индивидуально», но США уже высказывались против подобного шага. Она напомнила, что Венгрия является союзником США по НАТО, передает ТАСС.

Оценивая рост курса рубля, Псаки сказала, что санкции эффективны, а повышение курса связано с «искусственными мерами» ЦБ России, назвав это «манипулированием». При этом она не упомянула, что само падение курса рубля также связано не с рыночными механизмами, а с санкциями.

Белый дом затруднился уточнить, смогут ли США и союзники годами оказывать Украине военную помощь, если боевые действия на ее территории будут продолжаться так долго. Псаки заявила, что «это война» и что «потребности будут меняться с течением времени».

Псаки также пришлось прокомментировать заявление главы американского минфина Джанет Йеллен о том, что США не будут участвовать «в ряде встреч» в Индонезии, «если РФ будет». Псаки пояснила, что Йеллен говорила «о министерском уровне», США не планируют бойкотировать саммит G20. Псаки сказала: «Осталось семь месяцев – целая жизнь, но это не было проявлением нашего желания бойкотировать или не присутствовать. Речь шла о том, что нельзя вести дела как обычно».

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны Североатлантического альянса не поддержат отправку войск на Украину. Во вторник глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что возможность крупномасштабного конфликта между мировыми державами возрастает.

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