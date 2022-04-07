Британия собралась передать Украине «Мастифов» или «Шакалов»
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Великобритания разрабатывает планы по отправке на Украину боевых бронемашин Mastiff («Мастиф») или разведывательно-дозорных машин Jackal («Шакал»), сообщают правительственные источники.
Также британские власти собираются объявить о новых поставках переносных зенитных и противотанковых ракетных комплексов. По мнению Лондона, ближайшие три недели будут «критически важными с точки зрения предопределения исхода» боевых действий на Украине, передает ТАСС со ссылкой на Times.
Напомним, источники сообщали, что Великобритания планирует передать Украине барражирующие снаряды, противокорабельные ракеты Harpoon и средства контрбатарейной борьбы. Глава правительства Великобритании Борис Джонсон надеется, что поставки вооружений помогут Украине сохранить контроль над Одессой.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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