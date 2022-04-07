 

Мнение: Доллар – 200. Или нет?

07.04.2022, 1:25, Разное
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Но ведь доллар должен был по 200…

Источник: Colonel Cassad



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