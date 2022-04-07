 

Какие меры предпринимает государство для укрепления рубля

07.04.2022, 1:15, Разное
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В текущей ситуации правительство Российской Федерации максимально сдерживает курс рубля от дальнейшего обесценивания и предлагает следующие меры:

  • Покупка валюты на российской бирже с комиссией 12%. Изначально комиссия была 30%, потом ее снизили до 12%.

    Таким образом, правительство снизило спрос на покупку доллара у граждан.

  • Ограничение в снятии валюты наличными и вывоза за границу.

    Затем были введены жесткие меры по контролю капитала. Рассчитаться в иностранной валюте стало значительно сложнее.

    Вывезти из страны можно не более 10 тыс. долларов в одни руки.

    Перевести себе на зарубежный счет — нельзя.

    Перевести третьему лицу — не более 5 тыс. долларов в месяц.

  • Компании и предпринимателей обязали продавать 80% поступившей валютной выручки.

    Поскольку экспорт (прежде всего ресурсов) у нас очень развит, валютной выручки хватает, чтобы удовлетворить убитый спрос.

    • То есть Центральный Банк сделал все возможное, чтобы валюта не вышла за пределы страны, а то что есть – под жестким контролем государства. Это все искусственные события, которые позволяют рублю оставаться в районе 83 рублей за доллар на сегодняшний день.

    Есть также макроэкономические показатели, которые влияют на курс рубля. ВВП России падает и будет продолжать падать. Если мы посмотрим, как мало Россия сейчас экспортирует, курс рубля должен быть значительно слабее, и доллар должен быть намного выше, чем 83 рубля. Курс рубля удерживается государством, и вопрос только в том, как долго его будут удерживать.



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