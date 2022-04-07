Мнение: Загадочная фигура орла нашего дона Рэбы

Белый дом заявил, что США вместе с союзниками будут добиваться того, чтобы как можно скорее лишить Россию любых доходов от экспорта нефти и газа.

В прямом эфире и реал-тайме мы наблюдаем судороги «энергетической сверхдержавы». Что, в общем-то, ни разу не удивительно. Замшелая стратегия, ориентированная на торговлю ресурсами, была архаичной даже в 20 веке. В качестве подпорки и дополнительного источника доходов — ну, с некоторым прищуром ее можно было использовать. На очень второстепенных ролях. Но в 21 веке основывать на ней стратегию развития огромной страны — это даже комментировать сложно. Но именно в этой редакции её провозгласили в 2007 году, и немедленно целый хор лизоблюдов восторгся неземной космической мудростью.

Парадокс в том, что энергетическая сверхдержава — вполне приемлемая стратегия и очень даже внятная цель. Но при соблюдении крайне важного условия: сверхдержавой можно стать только в том случае, если предложить рынку не нефть бочками и не газ литрами, а весь спектр энергетических технологий, включая перспективные. И иметь в хранилищах ультраперспективные, о которых конкуренты только задумываются, а вы их уже внедряете. Вот тогда — да. Вы сверхдержава однозначно. Хотя бы потому, что подобная задача ставит перед страной и перед экономикой задачи по самому широкому спектру отраслей. Расширяющиеся, между прочим, задачи, со все возрастающим пространством решений.

И ведь всё было. Были 5 триллионов долларов, были вполне нормальные отношения с окружающим пространством. Было незатюканное гестапо население, были огромное количество горящих интересом людей, желающих перспектив. Нет же, великий геостратег проср…л абсолютно всё, сбежал в бункер и теперь надеется на чудо. «…Мы здесь ломаем головы, тщетно пытаясь втиснуть сложную, противоречивую, загадочную фигуру орла нашего дона Рэбы в один ряд с Ришелье, Неккером, Токугавой Иэясу, Монком, а он оказался мелким хулиганом и дураком! Он предал и продал все, что мог, запутался в собственных затеях, насмерть струсил и кинулся спасаться к Святому Ордену. Через полгода его зарежут, а Орден останется…»©

Поставьте вместо Святого Ордена «фашистский режим», и окажется, что братья Стругацкие на полвека вперед увидели то, что мы никак не можем рассмотреть прямо сейчас.

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