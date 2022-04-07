Байден подписал указ о запрете новых инвестиций в экономику России
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Глава американского государства Джо Байден подписал исполнительный указ, который запрещает американцам новые инвестиции в экономику РФ и предоставление ряда услуг находящимся в РФ лицам, сообщил Белый дом.
Указ запрещает «экспорт, реэкспорт, продажу или предоставление, как напрямую, так и косвенно», из США или со стороны граждан Соединенных Штатов «любых категорий услуг, перечень которых могут определить министр финансов в консультации с госсекретарем». Услуги запрещено предоставлять «любым лицам», которые находятся в России. Также запрещаются «новые инвестиции» со стороны американских граждан, передает ТАСС.
Запрещены «одобрение, финансирование, оказание помощи или предоставление гарантий» со стороны лица из США для осуществляемых иностранцами транзакций в том случае, «если эти транзакции <…> были бы запрещены (указом) <…>, если бы осуществлялись лицом из США или на территории США».
Напомним, Байден заявил, что США собираются «задушить» развитие российской экономики. В Белом доме сообщили, что США приняли решение ввести блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка. Также США решили ввести санкции против членов Совбеза России. США намерены мешать РФ обслуживать свой внешний долг.
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