Британия объявила о конце Основополагающего акта РФ – НАТО

Основополагающий акт РФ – НАТО от 1997 года не отвечает современной обстановке в мире, его дни прошли, считает глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

Министр заявила, что требуется «перестроить международную архитектуру безопасности», так как нельзя «работать в рамках устаревших соглашений с Россией, которые она откровенно игнорирует и подрывает». «Дни Основополагающего акта РФ – НАТО прошли», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

Глава МИД Великобритании заявила, что «работает с партнерами по G7, чтобы ввести меры против большего количества российских банков», и согласовывает с партнерами сроки отказа от импорта нефти, газа и угля из России. Она призвала G7 закрыть порты для российских судов и сделать российское золото «недоступным для Путина».

Трасс хочет, чтобы страны НАТО усилили санкции против РФ и продолжили поставки вооружений на Украину. Кроме того, она полагает, что альянс должен оказывать большую помощь для таких государств, как Грузия, Молдавия, Финляндия и Швеция, передает ТАСС со ссылкой на PA.

Министр также считает, что НАТО должно усилить свое присутствие на Востоке, увеличить коллективные расходы и инвестировать в современные возможности, «чтобы противостоять угрозам завтрашнего дня, будь то на границах НАТО или в космосе и киберпространстве».

Напомним, в марте президент Польши Анджей Дуда заявил, что Основополагающий акт РФ – НАТО перестал существовать. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что угроза столкновения НАТО и РФ существует, но Москва предупреждала мир, что вопрос вступления Украины в НАТО «рано или поздно взорвется».

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