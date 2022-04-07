Мнение: Угроза голода в Европе, подорожание продуктов в Германии и импортозамещение еды в России

1. Европейские и мировые СМИ продолжают раздувать тему возможного голода в случае перебоев поставок удобрений, зерна и прочих продуктов из России. Проблема касается не только Европы, поскольку в случае обвала европейского сельского хозяйства цены на еду будут расти по всему миру:

https://lenta.ru/news/2022/04/04/hunger/

Европе назвали способ избежать голода из-за санкций против России. Об этом пишет иранское издание Farda, передает РИА Новости.

В материале говорится, что отказ от российского газа и отсутствие поставок зерна в Европу грозит жителям континента голодом.

По этим причинам издание спрогнозировало смягчение или отмену санкций против России, а также снятие ограничений против Ирана. «Из-за всех вышеупомянутых проблем и критической их важности для Европы, весьма вероятно, что европейским политикам и правительствам уже в самое ближайшее время придется “поступаться принципами”», — говорится в материале.

В статье также напомнили о прогнозе бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска. Он утверждал, что стоимость хлеба в стране вырастет вчетверо в случае срыва посевной на Украине и отсутствия поставок зерна из России. По мнению иранского автора, аналогичные проблемы угрожают и другим странам Европы. Еще одной опасностью в статье называется подорожание топлива из-за отказа покупать российский газ за рубли.

Хитрые американцы уже исключили удобрения из санкций против России, чтобы их фермеры могли закупиться. А вот своим европейским «союзникам» ослаблять санкции они не разрешают.

2. Экспорт российского газа в Европу пока что продолжается, мы почти не вводили против европейцев серьёзных ответных санкций. Но новости из Германии уже начинают напоминать наши 90-е годы:

https://rg.ru/2022/04/03/nemeckie-ritejlery-soobshchili-o-povyshenii-s-4-aprelia-cen-na-20-50.html

В Германии продовольственные ритейлеры объявили, что с 4 апреля повысят цены на товары на 20-50 процентов, которые будут варьироваться в зависимости от конкретного продавца.

Так, мясо, колбаса и масло в сети Aldi Nord “значительно подорожают” уже в понедельник: сливочное масло будет стоить более 2 евро вместо 1,65 евро. В этом ритейлере цены вырастут на 20 позиций. Две недели назад они подорожали в нем на 160 товаров. Теперь эксперты ожидают роста цен в двузначном процентном диапазоне. “Мы никогда не сталкивались с такими скачками закупочных цен”, – заявил изданию capital.de Флориан Шолбек, глава отдела коммуникаций Aldi Nord.

Вместе со своей дочерней компанией Рenny, работающей со скидкой, сеть Rewe также объявила о повышении цен на отдельные группы продуктов и товаров, сообщает издание WBR. “Цены будут повышены ввиду того, что мы сталкиваемся с большими расходами на сырье, энергию и логистику”, – заявил представитель Rewe. При этом по сравнению с прошлым годом цены на яйца в Германии уже возросли на 16,3 процента, на масло – на 20,4 процента, на помидоры – на 27 процентов и огурцы – на 30,3 процента.

3. В то время как европейцы паникуют, всерьёз взвешивают перспективу голода и кратного подорожания продуктов, мы в России спокойно пожинаем плоды многолетней политики продуктового импортозамещения:

https://lenta.ru/news/2022/04/04/importdol/

Аналитики FinExpertiza подсчитали долю зарубежных продуктов в России и пришли к выводу, что за восемь лет импортозамещения доля зарубежных продуктов в ретейле снизилась на треть. В настоящее время доля импорта в российской продовольственной рознице составила четверть, говорится в исследовании, копия которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

По подсчетам экспертов, к концу 2021 года на импортные продукты в продовольственной рознице приходилось 25 процентов. <…>

В совокупном российском импорте на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье для их производства приходится 11,5 процента в стоимостном выражении. В целом, продовольствие — следующая по значимости статья импорта России после машин, оборудования, транспорта и продукции химической промышленности. При этом основная часть продовольствия поставляется в Россию из Белоруссии (13,5 процента) и Турции (5,5 процента), а также из Бразилии (4,7 процента), Эквадора (4,3 процента) и Китая (4,2 процента). На страны СНГ в целом приходится 20,6 процента импортных поставок, на страны Евросоюза — 22,4 процента, а на все государства, поддержавшие санкции против России, 28,7 процента.