 

Мнение: Путин приказал…

07.04.2022, 0:30, Разное
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Псков заявил, что решение России отвести свои войска из Киевской области было обусловлено желанием создать условия для переговоров. «Мы можем принять серьезные решения во время переговоров, поэтому президент Путин дал приказ нашим войскам уйти из региона».

Что-то совсем меня запутал Песков. Что получается?  24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по «демилитаризации и денацификации Украины».

Но Путин не говорил, что отдал приказ войскам двинуться на Киев и захватить город. Может, это была инициатива военных? А вот приказ отвести войска от Киева отдал лично Путин. Потому что то ли ему доложили, то ли он сам решил, что «демилитаризации и денацификации Украины» возможны и без захвата Киева. Или Путину доложили что «демилитаризации и денацификации Украины» завершены?

Один я ничего не понял? Все уже разобрались в логике принятия решения наступления на Киев? И решения об отводе войск от Киева? Или таких, как я, много?

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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