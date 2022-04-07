 

Мнение: Коротко по Украине. 06.04.2022

07.04.2022, 0:00, Разное
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Коротко по Украине. 06.04.2022

1.Мариуполь.
Бои за «Азовсталь» и «Азовмаш», продвижение к морскому порту Мариуполя. Также продолжаются столкновения в северной части Восточного района. В порту Мариуполя поврежден корабль управления «Донбасс» ВМСУ.

2. Херсон-Николаев.
ВС РФ контролируют Снегиревку, а также район Александровки. Серьезного наступления на Херсон противник вести со стороны Николаева не может. В самом Николаеве у ВСУ вследствие ударов серьезные потери. Со стороны Никополя противник пытается поддавливать в районе Нововоронцовки.

3. Одесса.
Продолжаются почти ежедневные удары по объектам хранения ГСМ. Город продолжают в меру сил готовить к обороне. Также высок потенциал провокации с хим.оружием. В районе Очакова по ряду неподтвержденных сообщений уничтожены иностранные наемники и офицеры НАТО.

4. Запорожье.
На линии Каменское—Орехов—Гуляйполе без изменений. По ситуации к востоку от Гуляйполя крайне мало информации. Зоны контроля сторон и занимаемые поселки определить затруднительно.

5. Угледар—Великая Новоселка.
Существенного продвижения на этом направлении нет. Продолжаются тяжелые бои.

6. Марьинка.
Продолжаются позиционные бои в укрепрайоне ВСУ. За линию террикона войскам продвинуться не удается.

7. Авдеевка.
Сама Авдеевка без изменений. К северу войска после взятия Новобахмутовки закрепляются там и готовятся к дальнейшему продвижению у трассы Авдеевка—Константиновка. Продвижение к Нью-Йорку пока больших результатов не принесло.

8.ЛНР.
Продвижение в Попасной, где продолжаются тяжелые уличные бои. Также продолжаются бои на южных окраинах Рубежного, за которые противник продолжается цепляться. Также идут бои на окраинах Северодонецка.

9. Изюм.
Бои идут к югу и юго-востоку от Каменки в направлении Барвенково и Славянска. Противник оказывает серьезное сопротивление. Сам Изюм подвергается обстрелам из артиллерии и РСЗО. ВСУ пытаются помешать накоплению сил на расширяющемся плацдарме на южном берегу Северского Донца. Противник активизировал эвакуацию местного населения в западных районах ДНР и в Днепропетровской области.

10.Харьков—Сумы.
Без существенных изменений. Противник ожидает в ближайшее время активизации операций в районе Харькова. Из некоторых районов Харьковской области проводится эвакуация.

Трансляция боевых действий на Украине как обычно в Телеграм – https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

Источник: Colonel Cassad



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