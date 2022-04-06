 

Прощайте, Владимир Вольфыч – Личное мнение

06.04.2022, 23:56, Разное
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Умер Жириновский. Шоумен из него был знатный. Лично я считаю его основателем хайпа в России.

Ещё Интернет не придумали, а Вольфыч уже хайпился.


Фото: Соцсети

Помню, приехал Владимир Вольфович где-то в начале 90-ых в мой родной город. Выступал на площади.  

«У Гайдара с Зюгановым такие хари, словно они по ведру сгущёнки сожрали!», — прокричал с какой-то весёлой яростью Жирик, как его тогда ласково в народе называли.

И я — девочка, влюблённая с красоту слова, — представила лица упомянутых и оценила меткость высказывания.

Жириновский обладал повышенной страстностью: клеймил, кричал, обзывал, плясал — всё с энергией, всё на накале.

В сегодняшнем мире вялых политиков без лица, Вольфыч был пассионарным шоуменом с лицом. Это лицо могло нравиться, могло не нравиться, но оно у него было.

Как-то так.

Источник: Лена Миро



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