NYT признала расправу украинских солдат над пленными

Видеозапись, на которой запечатлена расправа украинских военных над ранеными российскими солдатами, является подлинной, сообщила New York Times. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что не готова подтвердить подлинность видео.

Газета пишет, что опубликованное в Сети видео, «подлинность которого подтверждена New York Times», демонстрирует, как «группа украинских солдат убивает пленных российских военнослужащих неподалеку от деревни к западу от Киева», передает ТАСС.

На видеозаписи украинские военные несколько раз стреляют в, предположительно, российского военнослужащего, который лежит на дороге. При этом, судя по видео, в момент выстрела российский военный был еще жив. Рядом находятся тела еще нескольких военных, вероятно, также убитых. New York Times пишет, что видео снято 30 марта, когда российские войска отводили от Киева.

В свою очередь, Псаки заявила: «Я видела видео. У меня нет каких-либо подтверждений или оценок подлинности видео или публикации».

Напомним, сообщалось, что установлены как минимум два участника расправы над российскими десантниками, попавшими в засаду в Киевской области в ходе отвода войск 30 марта. Первый – 35-летний Теймураз Хизанишвили, участник «Грузинского легиона», который, по опубликованным в Сети сведениям, был охранником экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Вторым участником расправы называют Алексея Антонюка, 36-летнего бойца ВСУ из Киева. Российские следователи займутся расследованием убийства российских военнопленных в Киевской области – соответствующее распоряжение дал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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