Город в Чехии отказался праздновать годовщину освобождения от нацистов

В связи с событиями на Украине Острава отменяет торжества по случаю 77-й годовщины освобождения войсками Красной Армии от нацистской оккупации, сообщают чешские СМИ.

Торжества обычно проводились на территории мемориала павшим красноармейцам. Мэрия отменила запланированные на 30 апреля мероприятия, состоятся только индивидуальные возложения венков на могилы воинов-освободителей и панихида в местном католическом соборе. Отметим, что Острава также расторгла соглашение о побратимских связях с Волгоградом, передает ТАСС со ссылкой на Чешское радио.

Солдаты четвертого Украинского фронта Красной Армии освободили город 30 апреля 1945 года после двух месяцев боев – Моравско-Остравской наступательной операции. Операция была наиболее кровопролитной на территории Чехословакии в период Второй мировой войны.

Напомним, глава чешского парламентского комитета по европейским делам Ондржей Бенешик сообщил, что Чехия поставила Украине БМП и танки Т-72. Пресс-секретарь Минобороны Чехии Марек Вала сообщал, что ведомство оказало помощь украинской армии на сумму около 45 млн долларов. Чехия также входит в число европейских стран, которые выслали российских дипломатов. МИД Чехии в соцсетях предложил российским дипломатам прекратить службу России.

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