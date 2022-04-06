 

Город в Чехии отказался праздновать годовщину освобождения от нацистов

06.04.2022, 23:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В связи с событиями на Украине Острава отменяет торжества по случаю 77-й годовщины освобождения войсками Красной Армии от нацистской оккупации, сообщают чешские СМИ.

Торжества обычно проводились на территории мемориала павшим красноармейцам. Мэрия отменила запланированные на 30 апреля мероприятия, состоятся только индивидуальные возложения венков на могилы воинов-освободителей и панихида в местном католическом соборе. Отметим, что Острава также расторгла соглашение о побратимских связях с Волгоградом, передает ТАСС со ссылкой на Чешское радио.

Солдаты четвертого Украинского фронта Красной Армии освободили город 30 апреля 1945 года после двух месяцев боев – Моравско-Остравской наступательной операции. Операция была наиболее кровопролитной на территории Чехословакии в период Второй мировой войны.

Напомним, глава чешского парламентского комитета по европейским делам Ондржей Бенешик сообщил, что Чехия поставила Украине БМП и танки Т-72. Пресс-секретарь Минобороны Чехии Марек Вала сообщал, что ведомство оказало помощь украинской армии на сумму около 45 млн долларов. Чехия также входит в число европейских стран, которые выслали российских дипломатов. МИД Чехии в соцсетях предложил российским дипломатам прекратить службу России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09 / Путин решил посетить основной этап учений «Запад-2021» в Нижегородской области

06.07 / Газовая отрасль Германии поддержала решение Дании по «Северному потоку – 2»

06.01 / Спорткар Aston Martin Vantage RS V12 продолжает тестирование на трассе Нюрбургринга

14.12 / В Японии выбрали символ 2020 года

27.11 / Корниенко рассказал, поднимали ли на съезде партии “Слуга народа” вопрос лишения Разумкова мандата

29.10 / ФСБ пресекла канал поставки краснокнижного осетра

02.10 / Китайского блогера впечатлила русская баня

03.10 / США захотели увеличить пошлины на алюминий из России

14.04 / С-400 ЗВО отразили воздушный удар «противника»

23.01 / Хоккеист получил сотрясение мозга в драке в матче молодежных команд в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика