Блинкен ушел от ответа на вопрос о гарантиях безопасности для Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от прямого ответа на вопрос о том, готов ли Вашингтон выступить гарантом безопасности для Украины.

В ответ на соответствующий вопрос он заявил, что Вашингтон и Киев «находятся в постоянном контакте», обсуждая, «есть ли возможность урегулирования путем переговоров». По его словам, стороны обсуждают, «что можно сделать для обеспечения того, чтобы это не повторилось, чтобы Украина могла защищать себя в дальнейшем, сдерживать российскую агрессию».

При этом Блинкен отказался «вдаваться в детали». Он заявил, что США намерены «сделать все возможное, чтобы после того, как эта российская агрессия закончится и Украина полностью утвердит свои суверенитет и независимость, это не могло повториться вновь», передает ТАСС.

Он также не стал рассказывать, собираются ли США поставлять Украине «более крупные средства противовоздушной обороны, артиллерийские установки или самолеты» или же поддерживать поставку подобной техники другими странами. Блинкен заявил, что США рассматривают разные «системы, некоторые из них более крупные и сложные», чем те, что уже получил Киев. Требуется «обучать украинцев, потому что некоторые из этих систем нельзя просто передать и сразу использовать». Вашингтон «сосредоточен на том, что украинцы могут использовать без промедлений и эффективно», но «смотрит в долгосрочной перспективе, что они могут использовать при правильной подготовке, при правильном техническом обслуживании».

Напомним, в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.

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