Мнение: Украинский смертник
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Смертник террористической группировки Украинское Государство Льова и Тернополя Богдан Дрэгич.
Ночью он пытался на своей машине протранить ворота посольтва РФ в Бухаресте, но сделал это неудачно и сгорел в своей машине. Дрэгич объявил себя украинцем и призывал всех также быть украинцами.
Вчера Дрэгич был осужден на 15 лет и 4 месяца за издевательства и насилие над своей падчерицей.
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Источник: Colonel Cassad
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