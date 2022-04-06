 

Мнение: Украинский смертник

06.04.2022, 22:35, Разное
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Смертник террористической группировки Украинское Государство Льова и Тернополя Богдан Дрэгич.
Ночью он пытался на своей машине протранить ворота посольтва РФ в Бухаресте, но сделал это неудачно и сгорел в своей машине. Дрэгич объявил себя украинцем и призывал всех также быть украинцами.
Вчера Дрэгич был осужден на 15 лет и 4 месяца за издевательства и насилие над своей падчерицей.

Источник: Colonel Cassad



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