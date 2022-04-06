 

Хорватия решила выдворить часть российских дипломатов из солидарности

06.04.2022, 21:55, Новости дня
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Хорватия вышлет часть дипломатов российского посольства из страны в знак солидарности с НАТО и ЕС, сообщил на полях заседания глав МИД стран-членов НАТО в Брюсселе министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман.

«Мы сделаем это (вышлем часть дипломатов РФ из страны) из солидарности [с НАТО и ЕС] и в ответ на происходящее, на эти страшные сцены из Бучи и других украинских регионов», – цитирует его ТАСС.

Напомним, Европа за несколько дней выслала десятки российских дипломатов: Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия заявили о высылке более 40 российских дипломатов, Эстония решила выслать 14 дипломатов, Литва и Латвия заявили о понижении уровня дипотношений с Россией, Словения объявила о сокращении сотрудников посольства РФ на 33 человека, Испания решила выслать 25 российских дипломатов, Швеция решила выслать трех российских дипломатов, МИД Дании решил выслать 15 дипломатов, Италия выслала 30 дипломатов, Норвегия выслала трех дипломатов. 

МИД Франции вызвало российского посла в Париже и уведомило о высылке дипломатов, власти Германии заявили о намерении выслать 40 российских дипломатов. 

Кроме того, Евросоюз объявил 19 сотрудников постпредства РФ персонами нон грата.

Россия уже объявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики и пообещала ответ на высылку дипломатов из Дании.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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