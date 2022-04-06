 

Макрона возмутила критика Польшей его диалога с Путиным

06.04.2022, 21:55, Новости дня
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Президент Франции Эммануэль Макрон счел возмутительными заявления премьера Польши Матеуша Моравецкого, который выступил с критикой переговоров французского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным.

Моравецкий в оскорбительном тоне адресовал поучения президенту Франции по поводу его переговоров с Путиным. Макрон назвал слова Моравецкого «совершенно необоснованными и возмутительными». Однако, как признался Макрон, его «не удивило» заявление Моравецкого, так как тот «вмешивается во французскую избирательную кампанию», передает ТАСС со ссылкой на TF1.

Макрон заверил, что «всегда был открыт для переговоров с Россией» и «считает совершенно правильным говорить постоянно с президентом РФ от имени Франции». По его словам, это «необходимо, чтобы построить новую архитектуру безопасности в Европе». Он также отметил, что нынешние разговоры с Путиным посвящены ситуации на Украине и перспективам прекращения огня.

Напомним, Моравецкий заявлял о том, что санкции против России не работают. Об этом, по его словам, говорит курс рубля. Моравецкий жаловался, что самые суровые санкции в отношении РФ не позволяет ввести Германия и другие «крупнейшие и богатейшие» страны Западной Европы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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