Пора носить юбки. Выбираем из четырех трендовых моделей

Наконец-то во все регионы нашей страны постепенно приходит тепло. А это означает, что есть возможность снять с себя громоздкую верхнюю одежду, утепленные брюки и облачиться в юбки.

Только есть вопрос: какую лучше выбрать и какие модели являются актуальными в данном сезоне. Разбираем четыре тренда данного вида одежды.

Юбка-карандаш

Не то, чтобы это отдельный тренд: это та классика, которая не выходит из моды. Она просто возвращается в обновленных вариациях. Например, актуальными являются модели из необычных тканей: например, шерстяной или атласной.

Юбка-карандаш — универсальная вещь, поэтому она должна быть частью капсульного гардероба любой женщины (особенно работающей). Комплект из такой юбки и блузы — беспроигрышный вариант для офиса, посещения деловых встреч и переговоров.

Мини

Юбки экстремально короткой длины на время утратили свою актуальность. А все потому, что дизайнеры сделали вывод: такие изделия создают слишком вызывающие и даже вульгарные образы.

Однако сейчас стилисты изменили свое мнение. Видимо, вдохновились трендами девяностых. Теперь мини-юбки, которые порой похожи на набедренные повязки можно было увидеть на моделях на Неделе мод.

Конечно, такие изделия могут себе позволить надеть девушки, которые не комплексуют по поводу своих форм или имеют идеальные фигуры.

Что касается функционального предназначения, то мини-юбки больше впишутся в уличный и повседневный стиль. В них можно отправиться на прогулку, свидание, на пляж или на шопинг. А вот как для деловых переговоров такая вещь действительно неуместна, поскольку создает слишком провокационный образ.

В стиле девяностых

Речь идет о юбках из атласа, шелка или сатина. Они тонкие, скользящие, облегающие фигуру. В таких изделиях можно было увидеть модниц в девяностых годах.

Плюс таких вещей в том, что они помогают в создании праздничного торжественного образа. Минус — они подчеркнут каждую вашу складочку на животе или бедрах.

Джинсовая

Изделия из денима — это классика. Но если к джинсам отношение стилистов и модельеров всегда положительное, то к юбкам нет. Какое-то время они считались неактуальными.

Сейчас отношение к таким изделиям более лояльное. Модельеры призывают к тому, чтобы находить оригинальные модели. То есть не те, которые из классического денима синего оттенка, а из белой джинсы, например. Можно примерять черную джинсовую юбку или изделие любого другого цвета.

Приветствуется декор в виде пуговиц. А вот обилие блесток, пайеток и т. д. – это то, что не слишком уместно.