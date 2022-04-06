Гликолевый пилинг, веганская диета и 8 стаканов воды в день: секреты идеальной кожи и фигуры Бейонсе

Неудивительно, что Бейонсе как публичный человек очень серьезно относится к уходу за собой. Женщина сохраняет прекрасную фигуру, а ее кожа всегда идеальна. Многие поклонники задавались вопросом, как Бейонсе это удается. Недавно певица раскрыла несколько секретов. Если кто-то думал, что распорядок дня Бейонсе включает только строгую диету и физические упражнения, то это совершенно не так. Что же делает певица, чтобы ее кожа выглядела великолепно.

Польза воды

Бейонсе действительно заботится о физическом здоровье. У артистки есть повар, который готовит полезные блюда для нее и ее семьи. Конечно, не каждый может позволить себе платить 7500 долларов в месяц за его услуги, поэтому женщина поделилась еще одним секретом, который по карману абсолютно каждому, — пить много воды.

Однажды Бейонсе призналась в интервью журналу «Вог», что ежедневно выпивает не меньше восьми стаканов воды, смешанной с лимонным соком. По словам вокалистки, достаточное количество воды позволяет иметь красивую кожу. Этому принципу следуют и многие другие известные люди. Кроме того, достаточное количество воды необходимо для нормального функционирования организма.

Гликолевый пилинг

Но одной воды мало для улучшения состояния кожи. Есть еще один способ, который Бейонсе использует для получения безупречного внешнего вида. Это фруктовый энзимный гликолевый пилинг, который ускоряет обновление клеток и делает кожу заметно сияющей.

Демакияж

По мнению певицы, важно придерживаться еще одного правила для сохранения красоты. Каждый вечер необходимо смывать макияж. В интервью изданию «Элль» Бейонсе советовала всегда смывать макияж на ночь. Причем делать это нужно вне зависимости от уровня лени и усталости. Как бы трудно ни приходилось, но удаление макияжа должно стать такой же привычкой, как чистка зубов. Иначе не стоит и мечтать о красивой коже.

Веганская диета

В 2018 году Бейонсе объявила, что возвращается к веганской диете, чтобы оставаться в хорошей физической форме перед большими концертами. Бейонсе пробовала данную диету со своим мужем – рэпером Джей Зи еще несколько лет назад. Поэтому артистка прекрасно понимает все ее преимущества. Вокалистка считает здоровое растительное питание залогом здоровья и красоты. К тому же веганская диета помогает со временем избавиться от лишних килограммов.

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Хотя Бейонсе не всегда придерживается растительного питания, но внимательно изучает то, что ест. Женщина на регулярной основе завтракает белковым омлетом, овощными смузи или цельнозерновыми продуктами с нежирным молоком. На обед и ужин певица есть много рыбы и овощей. Иногда артистка заменяет рис и макароны на киноа, южноамериканскую зерновую культуру. Причем готовится эта вкусная и невероятно полезная крупа в два-три раза быстрее, чем тот же рис.

Рецепт гуакамоле от Бейонсе

Все те, кто еще не пробовал знаменитый гуакамоле (мексиканский соус) по рецепту Бейонсе, будет сильно разочарован. Это блюдо очень простое в приготовлении и обязательно понравится каждому гурману. Для приготовления гуакамоле в домашних условиях потребуются следующие ингредиенты:

2 спелых авокадо (должны быть слегка мягкими на ощупь); 1 небольшая луковица; 1 зубчик чеснока (можно использовать немного раздавленный); 1 небольшой помидор; половина столовой ложки лимонного сока; соль и перец по вкусу; 1 столовая ложка кукурузных чипсов.

Как приготовить

Очистите авокадо и удалите косточки. Взбейте ложкой в большой миске. Добавьте лук, чеснок, помидор, лимонный сок, соль и перец. Перемешайте, накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник примерно на двадцать минут. Наслаждайтесь вкусным и полезным мексиканским соусом по рецепту Бейонсе.