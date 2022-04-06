 

Голикова и Мурашко открыли 12 объектов здравоохранения в трех регионах

06.04.2022, 20:32, Новости дня
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В Республике Бурятия, Ульяновской области и в Республике Татарстан прошло открытие 12 объектов здравоохранения, построенных в рамках федеральных и региональных программ, в церемонии открытия в режиме ВКС приняли участие заместитель председателя правительства Татьяна Голикова и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Открыты и уже принимают пациентов девять фельдшерско-акушерских пунктов в Ульяновской области, поликлиника Тарбагатайской центральная районная больница в республике Бурятия Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер, Нижне-Вязовская врачебная амбулатории Зеленодольской центральная районная больницы, сообщается на сайте Минздрава.

«Мы активно развиваем инфраструктуру системы здравоохранения, и за шесть лет реализации нацпроекта планируем завершить строительство 35 значимых объектов детского здравоохранения и 21 медицинских организаций онкологического профиля. В малых населенных пунктах и на селе организуются фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории», – рассказал Мурашко.  

Строительство объектов здравоохранения, совершенствование инфраструктуры, дооснащение объектов здравоохранения не останавливалось даже в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Несмотря на пандемию, только за 2021 год было завершено строительство 221 объекта, из них 214 в рамках региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения.   

«Потому что первичное звено здравоохранения – это тот ключевой блок здравоохранения, который позволяет наблюдать пациента на протяжении всей жизни, обеспечивая профилактику и терапию хронических заболеваний. Именно мудрость врача первичного звена позволяет пациенту минимизировать риски для собственного здоровья», – сказал министр здравоохранения.

В своем выступление на церемонии открытия Мурашко отметил что укрепление материально-технической базы здравоохранения требует обеспечения отрасли квалифицированными медицинскими кадрами. Так по его словам, в текущем учебном году на 4 тыс. человек увеличены контрольные цифры приема по программам специалитета медицинских вузов.

«В этом году в рамках национального проекта «Здравоохранение» планируется завершить строительство 543 объектов первичного звена здравоохранения. Поэтому я прошу всех губернаторов очень внимательно относиться к этой чувствительной теме. Каждый житель населенного пункта, поселка, города, ждем с нетерпением открытия новых объектов», – отметил Мурашко.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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