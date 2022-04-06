Как жить без Жириновского?
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Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер. На этот раз по-настоящему: прощание состоится в колонном зале Дома Союзов, а похороны пройдут на Троекуровском кладбище, которое в патриотической среде называют «русским». Будучи неординарным человеком, Жириновский умудрился уйти на взлете, избежав неминуемого падения.
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Украина
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Владимир Жириновский
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Дмитрий Бавырин
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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