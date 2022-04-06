 

Как жить без Жириновского?

06.04.2022, 20:32, Новости дня
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Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер. На этот раз по-настоящему: прощание состоится в колонном зале Дома Союзов, а похороны пройдут на Троекуровском кладбище, которое в патриотической среде называют «русским». Будучи неординарным человеком, Жириновский умудрился уйти на взлете, избежав неминуемого падения.

Теги: 

Украина
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Владимир Жириновский
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ЛДПР
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смерть
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Новороссия
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Дмитрий Бавырин

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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