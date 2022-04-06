 

Байден: США собираются «задушить» развитие российской экономики

06.04.2022, 20:31, Новости дня
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США при помощи своих санкций намерены задушить возможность российской экономики развиваться, сообщил президент США Джо Байден на конференции по созданию торговых союзов.

«Мы собираемся задушить возможность российской экономики развиваться на грядущие годы», – цитирует его РИА «Новости».

Как сообщил Байден, санкционное давление на Россию продолжится.

Ранее стало известно, что Вашингтон планирует ввести ряд санкционных ограничений в отношении российских государственных предприятий.

Также США ввели полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-банка.

До этого глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен анонсировала новые санкции против России. Она заявила, что этот пакет не будет последним. Ранее США планировали ввести санкции в отношении РФ, ужесточив рестрикции в отношении Сбербанка.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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