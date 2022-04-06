Важные предыстории героев и развязки любовных линий: 5 причин посмотреть финальный сезон “Убивая Еву”

Долгожданная развязка личных отношений Вилланель и Евы

Несмотря на то, что персонаж Вилланель имеет вполне реальный прототип — героиню отчасти “списали” с реальной наемницы ETA (подпольной баскской леворадикальной организации) Идои Лопес Рьяно, обвиненной в 90-х за серию убийств — авторы сериала обошлись с героиней на свое усмотрение. Вилланель, уместившая в себе и навыки киллера, и черты социопатки, стала теперь более человечной.

Ее отношения с Евой вышли на новый виток, более того — в четвертом сезоне они в некотором смысле даже меняются местами. Прилежная и морально более устойчивая Ева примеряет новый для себя образ bad ass-героини, в то время как Вилланель… ударяется в католицизм. Да, вы все правильно прочитали — персонаж Джоди Комер ищет себя в вопросах веры. Наблюдать за этими рокировками героинь в целом, как и за религиозными поисками Вилланель, в частности, — весело и интересно. Поверьте, такими этих героинь вы еще не видели. Ну и не стоит забывать, что в финале сезона наконец-то будут поставлены все точки над “i” в их непростых личных отношениях.

Ева и Вилланель Джоди Комер

Константин становится мэром российского города

Харизматичный наставник Вилланель в новом сезоне также получает интересное развитие своей личной линии — Константин становится мэром неназванного российского города. Теперь герой берет под свое крыло не только юных наемников, но и целую российскую глубинку.

Конечно же, долго почивать на лаврах Константину не удастся, но сами эпизоды с героем, чье честолюбие подпитывают расклеенные по городу агитационные плакаты — незабываемы. Авторы “Убивая Еву” в очередной раз доказывают свой ювелирный талант совмещать серьезное с карикатурным, и находить новые, совершенно неожиданные, грани в уже хорошо знакомых персонажах.

Появляются новые наемники

Ряды опасных киллеров пополняет новая организация под кодовым названием “12”, отображающая численность ассасинов. В четвертом сезоне им уделяется много экранного времени, а само их появление в сюжете добавляет ему динамики и накала. Кто с кем объединится? Кто за кем охотится? И самое главное — кто кого победит? Ответы на эти вопросы есть в новом сезоне проекта.

Кадр из сериала

Мы узнаем предысторию Кэролин

Внешне холодная и закрытая героиня Фионы Шоу раскрывается для нас с неожиданной стороны через многочисленные флешбэки. Нам показывают историю ее семьи, путь ее становление в сфере спецслужб, ее прямое отношение к созданию “12”, а также развитие ее непростых взаимоотношений с Константином: от бурного романа до обоюдной охоты за головами друг друга.

Прекрасная Фиона вмещает в себе многогранность Кэролин: сложного персонажа с непростой судьбой, витиеватым профессиональным прошлым и огромной личной трагедией, связанной с потерей сына.

Фиона Шоу

У сериала все еще отличный саундтрек

“Убивая Еву” относится к числу тех проектов, после просмотра которых начинаешь искать использованную в каждой серии музыку. Открывать для себя новых артистов или отдельные композиции через теле-формат особенно приятно, потому что аудио сопровождение накладывается на определенный видеоряд, добавляя звуку объема и драйва.

Новый сезон не становится исключением: за кадром звучит много отличной музыки, состоящей как из хорошо известных треков, так и из абсолютных ноунеймов. Но отдельного упоминания, конечно же, стоит оригинальный саундтрек лосанджелесского трио Unloved, подарившего шоу незабываемую заглавную тему. Кажется страшной несправедливостью, что за проделанную работу музыканты до сих пор не собрали заслуженную охапку наград. Возможно, работа над четвертым сезоном исправит это упущение.