Учителям рекомендуют воздержаться от проведения контрольных работ для экономии двойных листочков

Минпросвещения направило в школы рекомендации, в которых указано предложение о временном прекращении проведений контрольных и самостоятельных работ для обеспечения экономии тетрадных листов учащихся.

«Рекомендуется на неопределенное время отказаться от контрольных и самостоятельных работ или перевести их проведение на альтернативные носители информации, которые учащиеся могли бы сами изготавливать на уроках труда. Мальчики – бересту или восковые таблички, девочки – пергамент», – говорится в сообщении

Особое значение в материалах имеет пункт о скором начале ускоренной цифровизации образования – переход на цифровые носители: перфокарты, дискеты и оптические диски.

Письменные отчеты о выполнении рекомендаций нужно будет сдавать каждую неделю в двух экземплярах.

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