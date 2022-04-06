 

Учителям рекомендуют воздержаться от проведения контрольных работ для экономии двойных листочков

06.04.2022, 20:11, Разное
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Минпросвещения направило в школы рекомендации, в которых указано предложение о временном прекращении проведений контрольных и самостоятельных работ для обеспечения экономии тетрадных листов учащихся.

«Рекомендуется на неопределенное время отказаться от контрольных и самостоятельных работ или перевести их проведение на альтернативные носители информации, которые учащиеся могли бы сами изготавливать на уроках труда. Мальчики – бересту или восковые таблички, девочки – пергамент»,  – говорится в сообщении

Особое значение в материалах имеет пункт о скором начале ускоренной цифровизации образования – переход на цифровые носители: перфокарты, дискеты и оптические диски.

Письменные отчеты о выполнении рекомендаций нужно будет сдавать каждую неделю в двух экземплярах.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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