 

В Крыму на пляже обнаружили морскую мину

06.04.2022, 19:53, Новости дня
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Предположительно, корабельную мину обнаружили в среду на пляже черноморского побережья на западе Крыма, сообщили в ГУ МЧС по республике.

Сообщение о подозрительном предмете на пляже Московский берег в районе населенного пункта Витино Сакского района поступило в 15.00 на пульт 112.

«Незамедлительно была направлена оперативная группа МЧС РФ и служба взаимодействия. Уже на месте было установлено, что предметом, предположительно, является корабельная якорная мина», – передает ТАСС со ссылкой на собеседника.

Информацию передали во все службы взаимодействия для организации работ по транспортировке и уничтожению данного предмета.

«Завтра уже будет принято решение, проведена идентификация данного предмета и решен вопрос о транспортировке и уничтожении», – добавил собеседник.

Сейчас территория охраняется сотрудниками МВД.

Ранее Турция заявила об обнаружении мины в Черном море, после чего ВМС Турции обезвредили найденную в Черном море у границы с Болгарией украинскую мину. Позже Минобороны РФ предупредило об опасности украинских морских мин для причерноморских государств. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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