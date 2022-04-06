Рогозин допустил возвращение к идее отделения российского сегмента от МКС

Роскосмос рассматривает возможность отделения российского сегмента от Международной космической станции (МКС), чтобы пролетать над регионами, которые «кишат страстями», сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Рогозин рассказал, что первый вариант развития пилотируемой космонавтики – это создание Российской орбитальной служебной станции на орбите с наклонением 97–98 градусов, которая позволит осуществлять обзор Земли, 1,5 часа пролетать над Арктикой. Однако экипаж не сможет работать на ней долгое время, информирует ТАСС со ссылкой на новый выпуск программы «Линия генерального».

«Второй вариант – остаться на [наклонении] 51,6, отделившись, и выстраивать станцию с отделением МЛМ (многоцелевого лабораторного модуля «Наука»), узлового модуля [«Причал»]. Если говорить про прикладное значение, [наклонение] 51,6 дает тоже интересный обзор. Да, не видна РФ (там 2,5% мы над ней пролетаем), но весь регион, кишащий и кипящий страстями, – мы проходим прямо над ними. Прилетели, установили что-то новое, подключили, улетели, дальше станция стабилизировалась и ведет целевую работу», – сказал Рогозин.

Летом прошлого года Научно-технический совет Роскосмоса рассмотрел два варианта конфигурации новой орбитальной станции. По словам главы госкорпорации, первый вариант заключается в том, чтобы формирование российской национальной станции происходило путем дальнейшего наращивания российского сегмента МКС с последующим отделением и сохранением на той же самой орбите с наклонением 51,6 градуса. Второй вариант – создание РОСС. По итогам НТС было рекомендовано включить работы по созданию технического проекта новой орбитальной станции в Федеральную космическую программу – 2025.

Рогозин заявлял, что направил письма в НАСА, Европейское и Канадское космические агентства по поводу снятия санкций с ЦНИИмаш и Ракетно-космического центра «Прогресс». Глава госкорпорации подчеркнул, что будет ждать ответ до 31 марта, после чего примет решение по срокам эксплуатации МКС.

Ранее гендиректор – генеральный конструктор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков сообщил, что российские космонавты на МКС могут потерять возможность выходить в открытый космос из-за скорого завершения гарантийного срока у имеющихся на станции скафандров «Орлан-МКС» и отсутствия контракта на производство новых «космических доспехов».

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