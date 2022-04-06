В Германии выявили 37 боевиков, планирующих отправиться на Украину

Немецкие правоохранители установили 37 экстремистов, намеревающихся отправиться на Украину, сообщил глава федеральной полиции ФРГ Дитер Роман.

При попытке выезда из Германии задержали пятерых экстремистов, сказал Роман, передает ТАСС со ссылкой на агентство ДПА. Остальные взяты полицией на контроль.

Четверо из задержанных придерживаются крайне правых экстремистских взглядов. При этом не все из направляющихся планировали присоединиться к боевым подразделениям, отметило агентство со ссылкой на источники, близкие к силовым структурам.

В первой половине марта немецкие правоохранители устанавливали германских экстремистов, планировавших выехать на Украину или в Россию для участия в боевых действиях на украинской территории.

В Минобороны РФ заявляли, что западные наемники на Украине не будут иметь статус военнопленного.

—