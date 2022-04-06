Мнение: Умер Жириновский
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Глава Госдумы Володин официально подтвердил, что из-за затянувшейся болезни умер Жириновский.
В отличие от мартовской информации, которую сначала подтвердил, а затем опроверг сенатор от ЛДПР, на этот раз информация подтвержденная. В ЛДПР также подтвердили, что Жириновский умер.
В Госдуме по этому поводу прошла минута молчания.
Сложно сказать, что теперь будет с ЛДПР, которая была театром одного актера.
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Источник: Colonel Cassad
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