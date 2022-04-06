Продолжит книзу доллар бег — не снизит это цен вовек

Российские поставщики и ритейлеры явно переборщили с накруткой цен на товары. Да так, что нынче последние просят своих контрагентов уменьшить прыть. Дескать, пора принимать во внимание не выросший ненадолго до 110–120 руб. курс бакса, а наблюдаемое сегодня укрепление рубля.

Первым очухался «Магнит», внезапно обнаруживший, что стоило бы повысить доступность товаров. И всего-то надо для этого снизить отпускные цены и вернуть скидки. Обсуждая с «Коммерсантом» возможную корректировку цен, представители «Магнита» пишут по поводу действий поставщиков:

«Многие из них уведомили о повышении при курсе, указывая валютный фактор одним из ключевых в росте себестоимости. Мы считаем, при укреплении рубля это должно работать и в обратном направлении».

Ну а другие что-то выжидают: в «Ленте» заявили, что такой рассылкой у них никто не занимался, а остальные гигантские торговые сети вообще промолчали.

Хотя все понимают, что производителям тоже нужен спрос на их товары. Они бы и рады были давать скидки, да опасаются возвращения биржевого курса рубля на круги своя. Причем отнюдь не к показателями 2013 года, а к цифрам, недавно подпрыгнувшим аж до 120! К тому же повышение отпускных цен нерентабельно и увеличит не спрос, а лишь доходы торговых сетей.

По мнению Дмитрия Леонова, зампреда правления «Руспродсоюза», у поставщиков не снижаются, а порой даже растут расходы на сырье, транспорт и прочее, что составляет себестоимость товаров. Ну а за свой счет снижать цены производители не могут (читайте: не хотят). И правда, свои доходы ближе к телу, чем какие-то покупательские затраты.

Однако нашлись-таки поставщики, начавшие сами корректировку цен. Несложно догадаться, что первопроходцами на этом пути стали алкогольные компании Simple, Luding Group и Ladoga, с апреля снизившие на 10–20 % цены на свой импортный ассортимент. Возвратила скидки кондитерская фабрика «Победа», планирующая пересмотреть цены в ближайшие дни.

Как нетрудно заметить, эти продукты не столь остро необходимы людям, привыкшим к скидкам на товары повседневного спроса. А их большое количество негативно влияет на бизнес поставщиков, считает Михаил Бурмистров, гендиректор «Infoline-Аналитики». Они заинтересованы в их сокращении. И нечего ждать новых акций, поскольку в ближайшие месяцы уменьшится число новинок.

Однако Марат Ибрагимов, старший аналитик Газпромбанка, полагает, что ажиотажный спрос скоро закончится и у потребителей пропадет энтузиазм. При этом поддержать продажи, каким бы ни был курс рубля, могут лишь промо. Хорошо бы кто-то хорошо втолковал это поставщикам и ритейлерам, а то у нас есть стойкая традиция не снижать повышенные цены, невзирая на рост национальной валюты.

Источники информации и фото: tlt.ru, sunhome.ru, tunnel.ru

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