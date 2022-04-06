 

Мнение: Валютчиков снова начнут сажать?

06.04.2022, 18:59, Разное
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В советское время в УК РСФСР была статья 88, по которой можно было получить от пяти до пятнадцати лет колонии, а то и смертную казнь с конфискацией. Статья эта называлась «Нарушение правил о валютных операциях» и предусматривала суровое наказание за спекуляции «валютными ценностями или ценными бумагами в виде промысла или в крупных размерах».

Меня ничуть не удивит, если депутаты Госдумы скоренько проголосуют за возвращение в УК статьи, направленной против валютчиков-спекулянтов. Во всяком случае ФНС и МВД уже начали отслеживать куплю-продажу валюты в соцсетях.

Оказывается, рост теневого рынка валюты «в нынешних условиях несет угрозу устойчивости валюты РФ и стабильности внутреннего валютного рынка». И еще цитата: «В последнее время распространились случаи незаконной купли-продажи иностранной валюты, в связи с чем налоговым органам поручено обратить особое внимание на выявление таких нарушений с учетом имеющихся возможностей органов внутренних дел».

Очевидно, что «возможности органов внутренних дел» в борьбе с нелегальным рынком валюты сильно ограничены. Поэтому-то я и не удивлюсь  если  ФНС и МВД выступят с инициативой о введение уголовного наказания за нелегальные сделки купли-продажи долларов, евро и прочих иностранных денег.

Или мои опасения напрасны?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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