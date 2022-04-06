 

В день своего рождения Маргарита Симоньян получила звание генерал-лейтенанта информационных войск

06.04.2022, 18:51, Разное
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Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян в свой 42-й день рождения получила неожиданный подарок – ей присвоено воинское звание генерал-лейтенанта Информационных войск РФ.  

«Я много лет работала не за деньги или должность, а ради идеи, ради продвижения наших ценностей. В условиях информационной войны, которую коллективный Запад развязал против России, я готова идти на передовую, готова сама писать статьи и снимать сюжеты. Я уверена, что мы победим, ибо с нами самое главное – правда и вера в Россию», – заявила Симоньян. 

Главред RT стала первой женщиной в истории российской армии, которая было присвоено звание генерал-лейтенанта. Торжественная процедура вручения новых погон состоится в начале мая в Кремле. К этому моменту для Симоньян будет изготовлен специальный мундир, разработкой которого в настоящий момент занимается Геральдический совет при Президенте Российской Федерации.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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