Мнение: Уилл Смит и Влад Путин

Казалось бы, что вообще может быть общего между черным американским актером, звездой «Людей в черном», и Владимиром Путиным? «Культура отмены», конечно же. А может, сходство и еще глубже.

Как следует из занятного ролика, прошедшие с момента памятного мордобоя на церемонии «Оскара» недели посрамили тех скептиков, кто с самого начала не поверил в подлинность драки и уверял, что «все это постановка» и «Уилл Смит бил невсерьез». Это была, в общем, популярная теория – что устроители шоу вместе с ведущим Крисом Роком и Уиллом Смитом специально разыграли такую «острую сцену», чтобы как-то оживить его и привлечь внимание публики к умирающему «Оскару». И удар, дескать, был не удар, а пощечина, и сам Крис Рок как-то подозрительно быстро пришел в себя, и крови никакой не было…

Однако теперь мы видим, что если это и была «шутка для разогрева публики», то последствия у нее какие-то слишком серьезные. Уилла Смита прессуют в самых лучших, а точнее, худших традициях «культуры отмены». Начали с того, что выкинули его с позором из членов самой Киноакадемии – что для обладателя главного актерского Оскара вообще-то беспрецедентно. Но это б еще ничего – вот только Смиту начали отказывать в ролях. Закрыли (!) к чертовой матери уже было запущенный (!!) фильм «Плохие парни-4» (наплевав на то, что студия теряет на этом уже вложенные в запуск миллионы долларов). Понятно, что Смит уже на этом мгновенно потерял миллионов 20-30, а то и все 50 своего актерского гонорара.

Но и это еще не всё. Пожалуй, наихудшее, что могло б с ним быть – то, что его выкинул из своего проекта «Нетфликс». Не секрет, что на сегодня основные деньги, во всяком случае, для актеров-«звезд» – уже не в Голливуде, а как раз на Нетфликсе! Там сейчас вообще Клондайк. И вот нате – Смиту и там отказывают, да еще практически с пояснением прямым текстом – он, дескать, теперь «токсичен» и его не берут не то что в конкретный фильм, а не будут брать ВООБЩЕ!

Каково? Если удар по Року был «постанова» – сколько ж должны были отвалить Смиту за его небольшой перфоманс, чтобы он на такое согласился?!! Как видим, его прямые потери только этих пары недель составляют более 100 млн. баксов (гонорар «Плохих парней» плюс разрыв с Нетфликс). Это не считая позора, всеобщего полоскания… Стоило ли это сомнительного удовольствия прилюдно приложиться к физиономии известного комика?

В общем, приходим к тому, что у Смита был вполне искренний мордобойный порыв, ну а почему Крис Рок устоял – черт знает, возможно, у него в роду были боксеры. Или нет?

Впрочем, ситуация принимает совсем уж сюрреалистический характер, если предположить, что сговор устроителей и двух комиков все же был. И Смита действительно подрядили, а также пообещали, что «ничего не будет», типа «все последствия берем на себя». И Смит соглашается на участие в спектакле (актер все-таки), а потом… его просто кидают. Отработал? Ну а теперь вкуси плодов своего поведения. И не взыщи – ничего личного, только бизнес!

Смит, который сейчас на грани исключения из актерской профессии вообще, подобно Кевину Спейси (несопоставимому с ним по таланту) – поди, удивляется. Но вполне возможно, что у него есть своего рода товарищ по несчастью – это наш Влад Путин.

Ведь в этой истории с нападением на Украину тоже много неясного. Поведение США перед началом конфликта было странным и довольно двусмысленным – чего стоили хотя бы постоянные заверения прямым текстом, что ни Штаты, ни НАТО не будут защищать Украину. И постоянные переговоры Путина с лидерами западных стран, так до сих пор и непонятно о чем…

Есть подозрение, что и с Владом Путиным обошлись примерно так же, как с Уиллом Смитом: поманили, раздухарили, объяснили, что будет шутка и легкая прогулка… Ну а потом – хрясь! И врубили свою «культуру отмены» по полной.

Правда, если придерживаться аналогии, в российско-украинской истории все с самого начала пошло не так: тот, кто по сценарию должен был играть «Криса Рока», вместо того, чтобы утереться и продолжать шутить, вдруг принялся отвечать «Уиллу Смиту» ударами в челюсть и по корпусу, да так, как будто он вообще шуток не понимает.

Словом, какая-то неправильная аналогия. Или неправильные комики.