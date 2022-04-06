 

Самый важный работник: Кот-полицейский честно несет свою службу

06.04.2022, 18:17, Разное
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Сложно представить, как тяжело порой работать полицейским. Поэтому без пушистого помощника жить было бы еще хуже. С первого взгляда может показаться, что животное просто мешает делать работу, но сами полицейские уверяют, кот скрашивает их будни.

“Этот кот – самый важный работник полицейского участка. Его зовут Капитан, и он отлично справляется со своими задачами. Напоминает полицейским о перерывах, проверяет, чтобы все хорошо работали. И самое главное, радует полицейских и посетителей участка. Ведь люди обращаются в полицию, когда случается что-то плохое. А непоседливый рыжий кот помогает снять напряжение”, – говорится на кадрах видео.



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