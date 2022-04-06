 

“Выжили не все”: крокодилы навели страх на жителей Астраханской области

06.04.2022, 18:17, Разное
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Телеграм-канал Baza опубликовал видео, снятое на юге России – в Астраханской области. В кадр попал один из крокодилов, которых обнаружили местные жители. Люди испугались рептилий, поэтому вызвали спецслужбы. На месте оказалисьдаже сотрудники ФСБ.

Пока неизвестно, как эти животные оказались в Астраханской области. Как отмечает телеграм-канал, “выжили не все” найденные в селе Капустин Яр крокодилы. В живых остался только один. Есть вероятность, что рептилии кому-то принадлежали, ведь на территории современной России эти животные никогда не водились.



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