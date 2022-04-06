 

Оттаскал за волосы женщину, втоптал в грязь Пугачеву: самые громкие скандалы Жириновского

06.04.2022, 18:16, Разное
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Окатил соком Немцова

Один из первых скандальных случаев с участием Владимира Вольфовича произошел еще в середине 90-х. Во время съемок программы “Один на один” политик окатил сидящего напротив Бориса Немцова, на тот момент губернатора Нижегородской области, апельсиновым соком. Выйдя из себя окончательно, лидер ЛДПР запустил в оппонента еще и стакан, а тот облил его в ответ. Передачу прервали под безудержные крики.

Оттаскал за волосы Тишковскую

Перепалка с Немцовым – не единственная скандальная история, приключившаяся с Жириновским в лихие 90-е. Примерно в то же время лидер ЛДПР угодил в драку на одном из пленарных заседаний. Определить, кто начал первый, теперь практически невозможно – в потасовке участвовали сразу несколько политиков. Однако больше всех отличился Владимир Вольфович, буквально оттаскавший за волосы депутата Евгению Тишковскую.

Сейчас, спустя много лет, Жириновский утверждает, что ничего такого не было. По словам политика, он просто пытался оттянуть женщину, которая влезла в мужскую драку и начала бить других депутатов по причинным местам.

Пригрозил президенту США

В 2003 году скандальные выходки Владимира Жириновского вышли уже на мировую арену. Политик записал видеообращение к действующему на тот момент президенту США Джорджу Бушу и раскритиковал идею нападения на Ирак. В своих выражениях Владимир Вольфович, как обычно, не стеснялся. Вдобавок к обвинениям в Буша полетела нецензурная брань, угрозы и самые печальные прогнозы. Например, о том, что Багдад “станет его могилой”.

Оскорбил Пугачеву

Еще один из самых громких скандалов с участием политика прогремел в 2012 году. Владимир Жириновский участвовал в дебатах в рамках передачи “Поединок” и вступил в перепалку с Аллой Пугачевой, находящейся в студии. Певица упрекнула лидера ЛДПР в том, что он ведет себя по-хамски, а тот буквально втоптал ее в грязь, наговорив кучу обидных слов. В ответ Алла Борисовна назвала его “позором России”.

Подрался с простым народом

В 2018 году Владимир Вольфович стал участником потасовки на несанкционированном митинге в Москве. Скандальный ролик драки политического деятеля с одним из митингующих наделал немало шуму, а мнение общественности разделилось. Некоторые поддержали лидера ЛДПР, который вспылил после оскорблений в его сторону, а кто-то раскритиковал Жириновского за неподобающее политику поведение.



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