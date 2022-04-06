Жиры и витамины есть и на кухне: почему домашние маски для волос ничуть не хуже покупных (базовые рецепты для разных типов волос)

Во многих регионах уже наступила настоящая весна. Мы снимаем шапки, прячем куртки с капюшоном подальше в шкаф… и настроение мгновенно портится при виде тусклых, уставших от зимы волос, которые не блестят на солнышке. Что делать, если принимать меры надо срочно? Необязательно бегать в магазин и скупать дорогие баночки. Можно воспользоваться домашними, но не менее эффективными средствами и сэкономить деньги.

Основа

В основу и промышленных, и домашних масок и бальзамов входят одинаковые ингредиенты. Разница лишь в сроке хранения. Именно поэтому промышленные маски содержат огромное количество консервантов, что, естественно, увеличивает стоимость продукта. Все, что нужно для красоты волос, есть в нашем холодильнике.

Любое косметическое средство состоит из нескольких компонентов: база, вспомогательные ингредиенты, витамины и минералы. В качестве базы выбираем нежирную сметану, кефир, простоквашу. Они имеют легкую текстуру, ложатся тонким слоем и покрывают всю поверхность каждого отдельного волоса.

Затем добавляем жиры. Именно они питают, восстанавливают структуру волос. Правда, с ними нужно быть осторожными: избыток может нарушить гидролипидный баланс кожи головы. Используйте пару капель кокосового, миндального масла, авокадо или жожоба. Эти виды легко усваиваются и благодаря микроскопической молекуле глубоко проникают в пористую структуру волоса.

Увлажнение и кислоты

В качестве основного ингредиента для увлажнения не только волос, но и кожи используется мед. Добавляем пару капель в маску и хорошо размешиваем. Даже в минимальном количестве он сработает на все сто, вдобавок напитает кожу головы необходимыми витаминами.

А вот с добавлением цитрусовых не торопитесь. Кислота будет сушить и без того ослабленные за зиму волосы. Кроме того, в молочной базе для маски, например кефире, уже содержится достаточное количество кислоты. Ее хватит для того, чтобы сделать легкий пилинг кожи и волоса, удалить мертвые клетки. Нанося маску, не забудьте делать легкий массаж пальцами.

Для окрашенных волос

Итак, вот базовые рецепты для приготовления масок. Начнем, пожалуй, с окрашенных волос, которые страдают больше всех не только от окружающей среды, но и химических элементов краски. Смешиваем в миске полстакана обезжиренного майонеза и по 2 столовые ложки кефира и масла кокоса. Все тщательно перемешиваем и наносим на вымытые влажные волосы на час. Обратите внимание, что маску наносим исключительно от середины к кончикам волос, уделяя последним максимальное внимание. На корни волос маску наносить не нужно.

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Для блеска волос

Здесь понадобится одно спелое авокадо, сок половины лимона, 2 столовые ложки оливкового масла и несколько капель эфирного масла, направленного на решение имеющихся проблем, например чайного дерева (отлично дезинфицирует и борется с перхотью).

Авокадо чистим, мелко режем и вместе с другими ингредиентами взбиваем в блендере. Наносим на кожу головы и все полотно волос, уделяя особое внимание кончикам, надеваем шапочку для душа и оставляем маску на час. Затем промываем волосы обычным шампунем, обязательно используем бальзам.

Для тонких волос

Рецепт помогает справиться с истончением волос. Истончение – это прямой показатель нехватки белка, поэтому в рецепте используется яйцо. Смешайте в блендере половину авокадо, яйцо, столовую ложку кокосового масла и половину чайной ложки меда. Наносим на волосы на полчаса. Смываем привычным способом.

При выпадении

Отличное недорогое средство против выпадения волос. Делайте маску два раза в неделю и забудьте о проблемах выпадения. Для приготовления в холодильнике должен быть банан, пара столовых ложек кокосового и оливкового масла и немного молока для корректировки консистенции, потому что банан имеет плотную структуру. Все смешиваем в блендере и наносим на кожу головы и волосы на полчаса. Смываем теплой водой и шампунем.