Удобная обувь, но с небольшим каблуком – тренд этой весны: с какими нарядами сочетать этот модный аксессуар

В последние годы окончательно укоренился тренд на удобство в мире моды и красоты. Теперь, к счастью, девушкам не нужно носить туфли на высоких неудобных шпильках. Наоборот, в моде обувь на устойчивом небольшом каблуке. Он хоть и есть, но фактически не ощущается, не стесняет движений.

Вот несколько образов для вдохновения, с чем носить трендовую нынче обувь.

Юбка и рубашка

Для создания романтичного и в то же время делового образа выбирайте длинную юбку и рубашку или блузу. Пусть вещи будут нейтральных пастельных оттенков – такие никогда не выходят из моды.

Босоножки на низком каблуке в сочетании с сумкой и солнцезащитными очками гармонично завершат образ. В солнечную погоду можете еще и надеть головной убор.

Мини-юбка и блейзер

Мини-юбки уверенно ворвались в тренды нынешнего сезона после презентаций новых коллекций именитых дизайнеров на недавней Неделе моды. Поэтому если вам позволяет фигура, то можете смело надевать юбки экстремально короткой длины. Для офиса подойдет более удлиненный вариант с завышенной талией. Чтобы образ не получился вызывающим, не забудьте надеть блейзер. Из обуви отдайте предпочтение элегантным босоножкам.

С брюками палаццо

Нынешней весной и летом стилисты не рекомендуют надевать укороченные штаны, тем более облегающие, тесные или узкие. Отдавайте предпочтение брюкам свободного кроя, с широкими штанинами. Наиболее подходящая модель – это палаццо. Если берете штаны с принтом, то обязательно подбирайте однотонный верх.

Босоножки с закрытым носком и с декором в виде страз сделают образ более гламурным.

Игра контрастов

Не любите монохромные ансамбли и в то же время опасаетесь комбинировать одежду с разными принтами? Выход есть. Надевайте и штаны, и кофту нейтральных, но разных оттенков. Например, черный в сочетании с горчичным.

Туфли на невысоком каблуке станут акцентной деталью вашего образа, поэтому должны выделяться по цвету. Берите любой яркий оттенок, например красный. Наслаждайтесь уникальным и самобытным образом.

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Техника тай-дай

Наверняка на весну вы уже либо перебрали, либо будете перебирать свой гардероб. И тогда наверняка у вас возникнет желание избавиться от старых вещей. Не торопитесь. Если надоел дизайн джинсов, сделайте новый принт, используя технику окрашивания тай-дай. То же самое сделайте и с блузой, которую планировали утилизировать.

Наденьте вещи и посмотрите, какой шикарный образ получился. Добавьте сюда босоножки на невысоком каблуке – и можете выходить на подиум.

Юбка и рубашка

Казалось бы, банальная комбинация, но нельзя не согласиться, что она вне моды и вне времени. Куда бы вы ни отправились, везде такая одежда уместна.

Чтобы образ получился нетривиальным, подберите юбку либо с оригинальным декором, либо асимметричного кроя. Сочетание такой вещи с блузой и туфлями на низком каблуке сделает вас королевой мод.

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Костюм с жакетом

В более теплую погоду отдавайте предпочтение комплекту не из длинных брюк и пиджака, а с укороченными брюками. Пусть эта одежда будет в одном оттенке, а ярким акцентом станут яркие босоножки.

С юбкой и футболкой

И прошлым летом, и в этом году стиль бохо не сдает своих позиций. Если вам импонирует одежда в таком стиле, тогда вы можете создать эффектный и одновременно непринужденный неформальный образ с помощью юбки с асимметричным подолом и футболки с принтом. Завершат эффектный образ туфли-лодочки с принтом на невысоком каблуке и сумочка.

Со свитером оверсайз

Сочетать несочетаемое – это тренд современной моды. Если вы открыты для экспериментов, тогда надевайте свитер оверсайз пестрой расцветки, легинсы или велосипедки. А в качестве обуви выбирайте белоснежные элегантные босоножки на невысоком каблуке.