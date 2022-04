Кейт Миддлтон и принц Уильям отправили поздравительное письмо девочке, излечившейся от рака

Кейт Миддлтон и принц Уильям отправили поздравительное письмо шестилетней Миле Снеддон, которая преодолела острый лимфобластный лейкоз.

Знакомство Милы с герцогиней Кембриджской состоялось после того, как члены королевской семьи увидели фотографию четырехлетней девочки, целующей оконное стекло, за которым стоит ее отец. В марте 2020 года, когда началась пандемия коронавируса, Скотт Снеддон был вынужден покинуть свой дом, чтобы не принести инфекцию ослабленной дочери, проходившей химиотерапию. Она могла видеть его только через окно.

Снимок, получивший название «Защита Милы», Кейт Миддлтон включила в свой альбом “Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020” (“Не двигайся: Портрет нашей нации в 2020”), состоявший из ста ярких фотографий, сделанных во время карантина в Великобритании. Она также попросила устроить ей встречу с ребенком. Кейт и Мила виделись дважды: в прошлом мае девочка гостила во дворце Холируд, который является официальной резиденцией королевы в Шотландии, и пила чай с герцогиней, а в декабре посещала с родителями предрождественскую службу в Вестминстерском аббатстве.

Кейт Миддлтон и Мила Снеддон во дворце Холируд

Мать девочки, покорившей сердце герцогини Кембриджской, рассказала:

Благодаря этим моментам, Мила чувствовала себя особенной, и это хорошо отвлекало ее от лечения.

На днях она сообщила журналистам, что ее дочь закончила лечение, и ее показатели в норме. На вопрос, поздравили ли ее Кейт Миддлтон и принц Уильям, сама Мила ответила:

Да!